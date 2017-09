3500 Leidse kinderen krijgen jeugdboek over Leidens Ontzet

LEIDEN - Leidenaar Roland Mans heeft naast zijn werk als advocaat een uit de hand gelopen hobby: het schrijven van jeugdboeken. En zijn jongste boek 'Het Sleutelgeheim' krijgen 3500 Leidse kinderen cadeau bij de viering van het Leidens Ontzet. Daarnaast gaat Mans ook nog langs bij scholen om te vertellen over de Leidse geschiedenis.

Groep 7 luistert vrijdag aandachtig naar het verhaal van gastdocent Roland Mans. De les gaat over de Tachtigjarige oorlog, over ketters én de vrijheid van godsdienst. 'Wie weet wat ketters te wachten stond?', vraagt hij aan de klas. 'Juist, de brandstapel. Met een flinke bos hout aan je voeten.'Omdat zijn boek 'Het Sleutelgeheim' zich afspeelt tegen de achtergrond van het eerste beleg van Leiden, door de Spanjaarden, krijgen de leerlingen ook aardig wat Leidse geschiedenis mee. Mooi meegenomen, moet ook de 3 Octobervereeniging gedacht hebben. Want die heeft 3500 exemplaren gekocht die worden uitgedeeld aan alle scholen die meedoen aan het Minikoraal, de samenzang waarmee de 3-Octoberfeesten traditioneel beginnen.De uitgever van het boek gaat ook een lesbrief maken, speciaal voor het geschiedenisonderwijs in Nederland. 'De Tachtigjarige oorlog is onderdeel van het geschiedeniscanon en omdat Leiden destijds zo belangrijk was, kun je heel veel vertellen aan de hand van het beleg en ontzet van Leiden', zegt Mans.En als zijn werk het toelaat vertelt Mans zijn verhaal op scholen. 'Ik ben zelf een import-Leidenaar en ik begreep de 3 Octoberfeesten nooit zo goed', legt hij uit. 'Toen ben ik me erin gaan verdiepen en toen bleek het eigenlijk een geweldig verhaal te zijn.'Het Sleutelgeheim' is vooral een spannend boek met in de hoofdrol een 11-jarige jongen. Maar Mans hoopt ook een boodschap te kunnen geven. Dat extremisme en fanatisme alleen maar leiden tot bloedvergieten en dat je met verdraagzaamheid veel verder komt.'