Degradatie ADO Den Haag scheelt sponsor veel geld

Frits Huffnagel in gesprek met Cars Jeans -directeur Cees van Bueren I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Als ADO Den Haag dit seizoen degradeert dan scheelt het hoofdsponsor Cars Jeans een hoop geld. ' Het scheelt mij de helft, dat staat in het contract', vertelt Cars Jeans-directeur Cees van Bueren zaterdagavond in talkshow FRITS!. Op dit moment staat de voetbalclub op de veertiende plek in de Eredivisie.

Geschreven door Redactie talkshow FRITS!





Cars Jeans-directeur Van Bueren heeft veel vertrouwen in het voetbalteam van Alfons Groenendijk. Het is een fantastische club, en zal ook zeker na dit seizoen in de Eredivisie blijven spelen, aldus de trotse sponsor.



LEES OOK: Het Kyocera Stadion van ADO Den Haag verandert in het Cars Jeans Stadion

In mei werd bekend dat Cars Jeans de hoofdsponsor van de Haagse voetbalclub zou worden. Volgens de directie van de club zou het gaan om de grootste sponsordeal uit de clubhistorie. Hoeveel Van Bueren voor de sponsordeal heeft betaald, wil hij ook in talkshow FRITS! niet onthullen: 'té veel.'Cars Jeans-directeur Van Bueren heeft veel vertrouwen in het voetbalteam van Alfons Groenendijk. Het is een fantastische club, en zal ook zeker na dit seizoen in de Eredivisie blijven spelen, aldus de trotse sponsor.