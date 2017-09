ADO-sponsor ontroerd door vele hartverwarmende reacties

DEN HAAG - 'Van jongens kreeg ik berichtjes waarin zij gezegd hebben: wat leuk dat jullie als Amsterdammers ons clubje steunen', vertelt Cars Jeans-directeur Cees van Bueren in talkshow FRITS!. Volgens de hoofdsponsor is ADO Den Haag 'een gezellig clubje' en raakte hij ontroerd door de hartverwarmende reacties.

Sinds mei dit jaar is Cars Jeans de hoofdsponsor de ADO Den Haag. Dit voetbalseizoen prijkt de naam van de sponsor op de voorkant van het shirt van de Haagse voetbalclub en werd het Kyocera Stadion van ADO Den Haag vorige maand veranderd in het Cars Jeans Stadion.Hoeveel Van Bueren voor de sponsordeal heeft betaald wil hij niet zeggen. Maar mocht ADO Den Haag dit seizoen degraderen in de Eredivisie dan bespaart het de hoofdsponsor een hoop geld. 'Het scheelt de helft, dit staat in het contract', aldus Van Bueren.