Tot drieënhalf jaar cel voor 'vernederende' woningoverval

DEN HAAG - Twee Amsterdammers (20 en 24) zijn vrijdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk twintig maanden en drieënhalf jaar voor de overval op een woning in de Roggeveenstraat in Den Haag.

Daar werd op 29 oktober 2016 een vrouw 's nachts wakker gemaakt door twee daders die haar met een mes bedreigde. Ze werd door hen gedwongen uit bed stappen terwijl ze bijna naakt was. Ze kreeg vervolgens een deken over haar hoofd gegooid, terwijl de overvallers haar hele huis overhoop haalden, op zoek naar waardevolle buit. 'Dat moet niet alleen beangstigd, maar ook vernederend voor het slachtoffer zijn geweest', aldus de rechtbank.De daders gingen er vandoor met een televisie, de auto van de bewoonster én 9000 euro. Dat geld was goed verstopt geweest in de woning. Het vermoeden rees al snel dat een schoondochter van de bewoonster de daders had getipt dat er geld zou zijn. De rechtbank acht dat nu ook bewezen, ookal ontkent deze Gianna van E. (30) uit Delft dat. Zij kreeg vrijdag wegens medeplichtigheid drie maanden cel, net als de Amsterdamse chauffeur (21) van de twee feitelijke overvallers.