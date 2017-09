Alsnog celstraf voor Warmonder na pervers 'lik-spelletje' met 7-jarig meisje

(Foto: ANP)

SASSENHEIM - Een 58-jarige Warmonder is in hoger beroep door het Haagse gerechtshof alsnog tot een celstraf veroordeeld omdat hij een geblinddoekt meisje (7) misbuikte. Hij zou haar onder het mom van een 'spelletje' hagelslag, suiker, pindakaas en 'iets vies' van zijn penis hebben laten aflikken. De man kreeg tien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk opgelegd. Eerder werd hij nog vrijgesproken.

Geschreven door Cerberus

De dader kende het slachtoffer in juli 2015 nog maar kort. Het kind was met haar moeder en broer op bezoek bij de verdachte op een mini-camping bij de Kagerplassen. Tegen etenstijd stelde de Warmonder voor om samen met het meisje wat te eten te halen. Hij reed vervolgens met het kind naar zijn kantoor in Sassenheim, waar het perverse likspelletje plaatsvond.



Het kind vertelde aan de politie nauwkeurig dat ze met een blauw-wit geblokte handdoek was geblindoekt. Na onderzoek bleek deze inderdaad aanwezig te zijn in het kantoor. Ook de door haar genoemde soorten broodbeleg lagen in het keukentje van het kantoor.



'Betrouwbare verklaring'



De verdachte blijft erbij dat er op zijn kantoor niets is gebeurd. Hij had er met het meisje hooguit iets gedronken, zei de 58-jarige man. Het hof oordeelt anders, mede op basis van een deskundige die de uitkomst van het speciale verhoor in een politie-kinderstudio 'in hoge mate betrouwbaar' noemt. Het kind was bovendien ontdaan toen ze huilend en bevend het verhaal aan haar moeder vertelde. Verdachte kon verder geen afdoende verklaring geven over wat er in al die tijd dat hij weg was met het meisje dan wel was gebeurd, vindt het hof.



Naast de celstraf heeft de Warmonder een contactverbod opgelegd gekregen. Ook moet hij 3000 euro smartengeld aan het slachtoffertje betalen. Tijdens de behandeling van het hoger beroep twee weken geleden had het Openbaar Ministerie twintig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist.