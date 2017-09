Rijswijkse SP wil in 2022 weer meedoen met verkiezingen

RIJSWIJK - De SP hoopt in 2022 weer mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk. Vrijdag werd bekend dat de lokale afdeling in maart 2018 niet mee mag doen van het landelijke partijbureau.

De situatie ontstond doordat SP-wethouder Björn Lugthart uit de SP werd gezet , omdat hij weigerde zijn aangifte inkomstenbelasting aan het partijbestuur te laten zien. ‘Dat heeft tot het vertrek van een aantal actieve leden geleid’, zegt SP-secretaris Hans van Heijningen in Studio Haagsche Bluf op Radio West. ‘Dat maakt dat de basis om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en tegelijkertijd in de stad actief te zijn, naar onze mening net iets te smal is .’De lokale fractie is het daar niet mee eens. ‘Ik had liever gehad dat ze zeiden: ‘jullie zitten er vier jaar, hebben goed werk geleverd. Wat hebben jullie nodig om door te gaan?’ Dit doet alle deuren dicht’, aldus de Rijswijkse fractievoorzitter Eric Schutte.SP Rijswijk gaat zich nu richten op het opbouwen van de partij. ‘Wij gaan gewoon door met de SP in Rijswijk’, zegt Schutte. Hans van Heijningen van het landelijke bestuur is daar blij mee. ‘We zetten onze schouders eronder en kijken naar de toekomst.’ Het doel is om in 2022 weer mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.