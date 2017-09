Fietsster zwaargewond na botsing met andere fietser

Vrouw zwaargewond na botsing in Delft I Foto: District8

DELFT - Een vrouw op de fiets is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar gewond geraakt nadat ze vermoedelijk met een andere fietser in aanraking kwam. Daarbij raakte ze zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Thorbeckestraat met de Ruys de Beerenbrouckstraat. Volgens nieuwssite District8 sloeg de vrouw met haar fiets over de kop en is ze op haar hoofd gevallen.



De fietsster is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel waarna ze met de trauma-arts in de ambulance naar een ziekenhuis is vervoerd. Het is niet bekend hoe het met de vrouw gaat.