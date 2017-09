Burendag ook bij jou in de regio

DEN HAAG - Een recordaantal van bijna 6.000 buurten doet zaterdag mee aan de twaalfde editie van Burendag. Dat zijn er bijna 1.400 meer dan een jaar eerder.

Ook in de regio zijn er tal van activiteiten. Zo is er op de Leyweg in Den Haag een veelzijdig programma met nostalgie. Zanger Jim ter Meulen en andere artiesten spelen tussen 12.00 en 16.00 uur muziek uit de jaren '70. Tussen de optredens door serveert Resto Van Harte aan de langste tafel een heerlijke driegangenlunch. Afsluiter van de dag is een optreden van Jacques Herb, bekend van het beroemde nummer Manuela, op het Marktplein. De jeugdgevangenis Teylingen in Sassenheim opent zaterdag de deuren in het kader van burendag.Er zijn ook kleine initiatieven. Zo maar een greep uit de activiteten te vinden op www.burendag.nl. Er is in Voorschoten aan het Frans Halsplantsoen een ontmoeting van buren uit het portiek van de flat met koffie en taart. Doel is de voortuin gezelliger te maken. In Leiden wordt het buurtveldje op het Truus Wijsmullerpad opgeruimd. In Korte Akkeren in Gouda is er een open dag bij de buurtmoestuin.Volgens organisator het Oranje Fonds zijn er bij de activiteiten in het kader van Burendag naar schatting minstens een miljoen mensen betrokken. De speciale dag heeft tot doel buurten socialer, gezelliger en veiliger te maken. Aan de eerste editie in 2006 deden circa 300.000 mensen mee.