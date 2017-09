'Sail Center heeft last van strandhuisjes Kijkduin'

Impressie strandhuisje Kijkduin

DEN HAAG - Katamarancentrum Sail Center heeft ook afgelopen zomer wel degelijk veel last van de strandhuisjes op het strand van Kijkduin gehad, zei Eddie Herklots van Sail Center vrijdag bij de Raad van State.

We kunnen de boten nu niet meer pal aan de duinrand leggen en moeten ze in twee rijen achter elkaar leggen. De boten liggen dan dichter bij de vloedlijn en met een flinke zomerstorm van windkracht 10 leidt dat tot grote ellende, zei Herklots na een rechtszaak bij de Raad van State. Daar vroegen de gemeente Den Haag en twee strandhuisverhuurders 's lands hoogste bestuursrechtscollege om in hoger beroep alsnog de vergunning voor 40 strandhuisjes goed te keuren.



Sail Center wil helemaal heen huisjes meer op het strand. Strandhuisverhuurder John Roos (Bang on the Beach) kon deze zomer na een reparatievergunning van Den Haag 15 in plaats van 20 strandhuisjes neerzetten. De 5 dichtst bij Sail Center geplande huisjes bleven in de opslag. Collegaverhuurder Leef met de Zee mocht wel 20 huisjes aan de duinrand plaatsen. Volgens strandhuisuitbater Roos kan het Sail Center onmogelijk last hebben van zijn strandhuisjes. 'Het strand is daar 200 tot 300 meter diep. De boten kunnen makkelijk aan de zuidkant van Sail Centerclubhuis worden gelegd. Verder is er geen enkele aanwijzing dat strandgasten niet voor de strandhuisjes willen liggen en massaal op het strand voor Sail Center gaan liggen. Er is met dat brede strand ook geen enkele mogelijkheid dat een katamaran vanuit zee ooit een huisje zal raken,' aldus uitbater Roos.





Wildgroei





Volgens rechter en staatsraad Winnie Sorgdrager zou het strand bij Kijkduin toch groot genoeg moeten zijn voor alle activiteiten als iedereen een beetje inschikt. Overigens kibbelden de partijen tijdens de rechtszaak vooral over het standpunt van de provincie Zuid-Holland. De provincie wil paal en perk aan de wildgroei van strandhuisjes stellen en de strand- en duinnatuur beter beschermen. Daartoe heeft ze de Provinciale Verordening flink aangescherpt. Volgens Sail Centerman Herklots willen GS absoluut een eind maken alle strandhuisjes in Kijkduin, ook de 35 die er nu staan. Maar volgens de raadslieden van de strandhuisverhuurders hebben Provinciale Staten deze week net besloten om de bestaande pilotprojecten, waaronder alle 40 huisjes op Kijkduin, als bestaand project met rust te laten.



Mocht de Raad van State de vergunning alsnog vernietigen dan komen de strandhuisverhuurders in zwaar weer terecht. Overigens halen de uitbaters de huisjes 1 november voor de winter sowieso weg. Of en hoeveel huisjes in april terugkomen zal binnen enkele weken uit de uitspraak blijken.