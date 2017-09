Gewonden bij brand Heineken in Zoeterwoude

Archieffoto

ZOETERWOUDE - Bij een brand in een hoogspanningsruimte van brouwerij Heineken in Zoeterwoude zijn zaterdagmiddag twee medewerkers gewond geraakt.

De twee personen zijn niet zwaargewond geraakt en konden door ambulancepersoneel ter plekke worden behandeld. Het was niet nodig om ze naar het ziekenhuis te vervoeren.



Volgens een brandweerwoordvoerder is de brand onder controle en zo goed als uit. Wat de oorzaak is geweest is nog niet bekend.



Door de brand is het werk in de brouwerij voor een deel stilgelegd.