Cafébezoeker Boskoop ernstig mishandeld

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

BOSKOOP - Een cafébezoeker is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Boskoop zwaar mishandeld. De politie heeft twee 31-jarige Boskopers aangehouden op verdenking van de mishandeling.

Nadat agenten in de Voorofscheweg aankwamen na een melding over een vechtpartij, troffen ze het slachtoffer en de twee verdachten aan. Het slachtoffer had botbreuken. Een van de verdachten was ook gewond aan zijn hoofd. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.