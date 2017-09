Nieuw kenniscentrum cybersecurity voor ondernemers

DEN HAAG - Volgend jaar komt er een nieuw kenniscentrum dat bedrijven moet helpen om hun digitale veiligheid te vergroten. Dat schrijft demissionair minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet investeert vanaf volgend jaar jaarlijks 2,5 miljoen euro in dit Digital Trust Centre (DTC).

Het nieuwe Digital Trust Centre gaat in 2018 van start en zal nauw gaan samenwerken met het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag. Waar het DTC gevestigd wordt, is nog niet bekendgemaakt.Het nieuwe centrum moet het zogeheten niet-vitale gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven beschermen tegen cyberdreigingen. Bijvoorbeeld door bij cyberaanvallen direct te waarschuwen en door advies te geven over internetveiligheid. Voor ondernemers in vitale sectoren, zoals de energie- en telecomsector, bestond zo'n kenniscentrum al. Dat is het Nationaal Cyber Security Centrum.Andere bedrijven, zoals MKB-ondernemers, kunnen niet terecht bij het Nationaal Cyber Security Centrum, terwijl die steeds vaker digitaal worden aangevallen, schrijft minister Kamp in zijn brief. Volgens de minister zijn de bedrijven zich vaak niet bewust van digitale dreigingen en weten ze niet hoe ze zich daartegen moeten beschermen.