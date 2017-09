Zoetermeers reddingsteam USAR zondag terug in Nederland

ZOETERMEER - Een deel van de ruim zestig leden van het Nederlandse reddingsteam USAR keert na de hulp op Sint-Maarten zondag terug op Schiphol. Ze hebben daar na orkaan Irma geholpen met de noodhulp aan de eilandbewoners.

De eerste groep van de in totaal 62 reddingswerkers worden zondagochtend opgewacht door minister Ronald Plasterk. De anderen arriveren op diverse vluchten in de loop van zondag en maandag. Het team van USAR.NL is negen dagen aan het werk geweest om de noodhulp te coördineren. In de kleine twee weken dat de reddingswerkers op het eiland zaten, is onder meer geholpen met het schoonmaken van de scholen op het eiland en het opknappen van vele huizen van de eilandbewoners.Het USAR-team bestaat uit vertegenwoordigers van defensie, brandweer, ambulancediensten en politie en verleende onder meer ook assistentie bij het opstarten van de ambulance- en brandweerzorg.Samen met de lokale brandweer verleende het reddingsteam verder assistentie bij opruimingswerkzaamheden. Getroffen lokale brandweer- en ambulancemedewerkers werden tijdelijk vervangen, zodat zij thuis aan de slag konden.'Het was een intensieve, maar zeer dankbare noodhulpinzet van USAR.NL op Sint-Maarten', zegt landelijk commandant Arjen Littooij vanaf Curaçao. De aanwezigheid op Sint-Maarten heeft volgens hem aangetoond dat USAR.NL breder inzetbaar is dan alleen bij het zoeken naar en redden van slachtoffers.