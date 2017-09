Brandweer redt moeder en twee kinderen van balkon bij brand

Een brandweerman redt een gezin van het balkon bij een brand. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een moeder en twee kinderen zijn zaterdagmiddag in de Grovestinsstraat in Den Haag door de brandweer van een balkon gehaald omdat er brand in hun woning was.





De woning is onbewoonbaar. Er wordt gezocht naar vervangende woonruimte. De oorzaak van de brand is onbekend.





Volgens Regio 15 werd de brandweer gealarmeerd door een buurman die zag hoe zijn buren in paniek het balkon opvluchtten. De brandweer haalde de moeder en haar kinderen van het balkon en bluste de brand. Het gezin is opgevangen door de politie.De woning is onbewoonbaar. Er wordt gezocht naar vervangende woonruimte. De oorzaak van de brand is onbekend.