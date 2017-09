Twee Hagenaars aangehouden na mislukte straatroof

Arrestatie (Foto: politie)

DEN HAAG - Twee mannen van 18 en 21 jaar oud uit Den Haag zijn aangehouden voor een poging tot straatroof. De mannen probeerden de 17-jarige jongen in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Parkweg in Voorburg met geweld te beroven. De tiener raakte daarbij gewond.

Een getuige hoorde rond 1.15 uur ineens veel lawaai in een park en belde daarop de politie. Daar troffen de agenten het slachtoffer gewond aan. Een ambulance heeft de jongen in het park behandeld aan zijn verwondingen.



Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de mannen en wisten de twee aan te houden. Beiden zijn overgebracht naar het politiebureau.