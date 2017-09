Fraaie comeback levert FC Lisse punt op bij De Treffers

LISSE - FC Lisse heeft zaterdagmiddag een punt gepakt in het uitduel met De Treffers. In Groesbeek keek de ploeg van Robbert de Ruiter twintig minuten voor tijd nog tegen een 3-1 achterstand aan, maar Lisse knokte zich knap terug: 3-3.

De Treffers-spelers Nick de Bondt en Pim Balkestein brachten FC Lisse in de eerste helft in de problemen. De thuisploeg was dodelijk effectief en had aan slechts twee kansen genoeg om comfortabel richting de rust te gaan.FC Lisse speelde niet slecht, maar kon voor de theepauze niets aan die achterstand doen. In de tweede helft lukte dat wel. Rowdy van der Putten tekende vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer, waardoor het weer spannend werd.De Lissenaren gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar het lukte ze niet de 2-2 te maken. De Treffers was wel scherp voor de goal. Een kwartier voor tijd verdubbelde De Bondt met zijn tweede van de middag de marge.Rik Vermeulen bracht FC Lisse met de 3-2 weer dichterbij en wederom werd de jacht op de gelijkmaker geopend. Met succes. Vlak voor tijd schoot Luca Tarani de 3-3 binnen, waarmee hij een punt voor zijn ploeg redde.1-0 De Bondt, 2-0 Balkestein, 2-1 Van der Putten (strafschop), 3-1 De Bondt, 3-2 Vermeulen, 3-3 Tarani