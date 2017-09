Moeizame overwinning voor Quick Boys bij ASWH

Jesse van Nieuwkerk aan de bal in de wedstrijd tegen Jong Almere City (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Op bezoek bij ASWH heeft Quick Boys zaterdagmiddag een moeizame overwinning geboekt. In Hendrik Ido Ambacht werd het slechts 0-1 voor de Katwijkers.

Jesse van Nieuwkerk maakte het enige doelpunt van het duel vanuit de rebound. ASWH-doelman Stef Doedée redde een inzet van Yordi Teijsse, maar Van Nieuwkerk was alert en schoot alsnog de 0-1 binnen.



De openingstreffer maakte wat los bij Quick Boys. De Katwijkers hadden de overhand en waren op zoek naar de tweede goal. Teijsse was vlak voor rust dichtbij, maar zijn schot van dichtbij kwam op de paal terecht.



Rollen omgedraaid



In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en was het ASWH wat de regie in handen had. De Ambachters zochten naar gelijkmaker, maar het lukte de thuisploeg niet een gaatje in de defensie van Quick Boys te vinden: 0-1.



Scoreverloop ASWH - Quick Boys 0-1 (0-1): 0-1 Van Nieuwkerk