Rijnsburgse Boys en IJsselmeervogels houden punt over aan kraker

Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - De kraker in de tweede divisie tussen Rijnsburgse Boys en koploper IJsselmeervogels is geëindigd in een gelijkspel. De twee grootmachten van het amateurvoetbal kregen genoeg kansen, maar scoorden niet: 0-0.





In de eerste helft vielen er geen goals, maar saai was het allerminst. Datzelfde gold eigenlijk ook voor het tweede bedrijf. Het was spannend, maar desondanks de kansen van beide ploegen bleef de brilstand op het scorebord staan.



Nieuwe koploper



IJsselmeervogels geeft door deze remise de koppositie aan Katwijk, dat met 3-2 van FC Lienden won.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - IJsselmeervogels 0-0 (0-0)



