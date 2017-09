Zwakke wind plaagt Vliegerfestival Scheveningen

Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De wind werkte zaterdag niet echt mee voor de vliegeraars tijdens het 38ste Vliegerfestival Scheveningen. De wind waaide zo zwak dat de grote bijzondere vliegers niet konden worden opgelaten.

Tijdens het Vliegerfestival Scheveningen presenteren meer dan honderd vliegeraars uit verschillende landen hun mooiste pronkstukken. Zo is ook de grootste vlieger van Europa aanwezig. De zogenaamde Megabyte is liefst 66 meter lang en 25 meter breed. De Megabyte kwam door de zwakke wind zaterdag niet van de grond.



Het vliegerfestival duurt tot en met zondag. Op zondag wordt er wat meer wind verwacht, waardoor de grotere vliegers mogelijk dan wel de lucht in kunnen.