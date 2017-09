Katwijk weer koploper in tweede divisie na krankzinnige slotfase

KATWIJK - In de tweede divisie is Katwijk weer de koploper. De oranjehemden wonnen zaterdagmiddag in de slotseconden met 3-2 van FC Lienden en zagen IJsselmeervogels punten morsen bij Rijnsburgse Boys (0-0).

Door de nipte overwinning is Katwijk nog altijd foutloos. Na vier duels beschikken ze over de volle buit, twaalf punten.Enig minpuntje van de dag waren de tegengoals. Doelman Ricardo Kieboom slaagde er de eerste drie wedstrijden in zijn doel schoon te houden, maar tegen FC Lienden lukte dat niet. Danny van den Meiracker wist de keeper zaterdag vlak voor rust voor het eerst te verschalken: 0-1.Via Marciano Mengerink kwam Katwijk langszij en niet veel later zette Mike van den Ban de thuisploeg op voorsprong. Lang konden ze daar niet van genieten, want Van den Meiracker verstoorde het Katwijkse feestje al snel weer met de 2-2.Met deze stand leek het duel ook te eindigen, maar in de slotseconden was het Robbert Susan die vanuit een corner de winnende binnenknikte.0-1 Van den Meiracker, 1-1 Mengerink, 2-1 Van den Ban, 2-2 Van den Meiracker, 3-2 Susan