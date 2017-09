Politie neemt veertien auto's in beslag bij controle Leiderdorp

LEIDERDORP - De politie heeft vrijdag bij een grote verkeerscontrole in Leiderdorp veertien voertuigen in beslag genomen. Dat maakte de politie zaterdag bekend.

De politie voerde de controle samen met de Belastingdienst uit op de Engelendaal in Leiderdorp. Naast de in beslagname van de auto's werden er ook bekeuringen uitgedeeld voor het rijden zonder rijbewijs en voor defecte verlichting.De Belastingdienst heeft in totaal 44.660 euro aan openstaande betalingen kunnen innen tijdens de actie.