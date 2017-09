Opstelling ADO: Falkenburg vervangt Hooi tegen Sparta

Vreugde bij Erik Falkenburg en Sheraldo Becker tijdens ADO - Ajax. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Erik Falkenburg krijgt in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam zijn eerste basisplaats bij ADO Den Haag. De aanwinst van Willem II neemt de positie over van Elson Hooi, die naar de reservebank is verwezen.





Rechts voorin maakt ook Sheraldo Becker zijn rentree in de basis. Daardoor is Edouard Duplan weer gedegradeerd tot bankzitter. Bakker en Becker werden woensdagavond in de verloren



Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Falkenburg



[https://twitter.com/OmroepWestSport/status/911646561914015744]

ADO Den Haag - Sparta Rotterdam live op 89.3 FM Radio West



Het eredivisieduel



TERUGKIJKEN: TV West Sport

Verder keert Danny Bakker weer terug in het elftal van trainer Fons Groenendijk. Dat gaat op het middenveld ten koste van Donny Gorter, die ontbreekt in de wedstrijdselectie.Rechts voorin maakt ook Sheraldo Becker zijn rentree in de basis. Daardoor is Edouard Duplan weer gedegradeerd tot bankzitter. Bakker en Becker werden woensdagavond in de verloren bekerontmoeting met Feyenoord (2-0) gespaard vanwege lichte blessures.Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Falkenburg[https://twitter.com/OmroepWestSport/status/911646561914015744]Het eredivisieduel ADO Den Haag - Sparta Rotterdam is live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en voormalig ADO-speler Sjaak Polak doen vanaf 20.45 uur verslag vanuit het Cars Jeans Stadion.