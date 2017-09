Fietser omgekomen bij ongeluk in Rijswijk

Foto: Regio 15

RIJSWIJK - Een 62-jarige fietser is zaterdagavond overleden nadat het slachtoffer door een auto werd aangereden op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. Dat meldt de politie.

Even voor half acht werd de fietser geschept door de auto. Ondanks de inzet van meerdere ambulances en een traumateam is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden.



De Generaal Spoorlaan is lange tijd afgesloten geweest voor al het verkeer. Op de weg is een lang remspoor te zien. De politie doet onderzoek.