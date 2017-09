Buurtbewoners nemen kijkje in jeugdgevangenis Teylingereind

(foto: Omroep West)

TEYLINGEN - Even bij je buren op bezoek voor een kopje koffie. Het lijkt heel gewoon, maar voor omwonenden van de jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim is een burenbezoek best bijzonder. Vanwege Nationale Burendag opende de gevangenis haar deuren. Ruim honderd mensen kregen zaterdag de kans om een kijkje achter de gevangenismuren te nemen.





Esther Overweter, directeur van Teylingereind, vindt het belangrijk om te laten zien wat er achter de gevangenishekken gebeurt. 'Veel mensen rijden er weleens langs en die hebben dan allemaal verschillende ideeën over wat daarbinnen gebeurt. Daarom nodigen we de buren uit, zodat ze kunnen zien hoe het er echt nu aan toe gaat', aldus de directeur.



Om een beeld te krijgen van het leven van een gevangene kregen de belangstellenden een speciale rondleiding. Bezoekers hadden de mogelijkheid om de cellen te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers. Ook was er gelegenheid om met gedetineerden te praten.