Weergaloos doelpunt El Khayati helpt ADO aan winst op Sparta

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdagavond zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. In het Cars Jeans Stadion werd Sparta Rotterdam met 1-0 verslagen. Nasser El Khayati maakte net na rust op weergaloze wijze het enige doelpunt. In blessuretijd werd nog een treffer van ADO-invaller Melvin Lorenzen afgekeurd vanwege buitenspel.

Nadat de Haagse doelman Robert Zwinkels redding bracht op een kopbal van Robert Mühren, counterde ADO razendsnel naar de 1-0. Aan de overkant dribbelde El Khayati vanaf links het strafschopgebied van Sparta binnen. Nagenoeg uit stilstand schoot hij de bal diagonaal met een lage schuiver in de verre hoek.El Khayati had twee weken terug met twee treffers ook al een belangrijk aandeel in de eerste zege van dit seizoen (1-2 bij Willem II). Dat resultaat werd vorige week gevolgd door een gelijkspel tegen Ajax (1-1). Donderdag boog ADO in de eerste ronde van de beker pas laat voor Feyenoord: 2-0.ADO heeft de beroerde competitiestart definitief achter zich gelaten. Uit de laatste drie duels pakte het zeven punten, waarmee de formatie van trainer Fons Groenendijk voorlopig afstand heeft genomen van de onderste regionen.Erik Falkenburg had tegen zijn oude club Sparta voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij de Haagse ploeg . De bezoekers uit Rotterdam zien ADO passeren op de ranglijst. Zeven punten heeft de ploeg van Groenendijk verzameld, twee meer dan Sparta.1-0 El Khayati (50')Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen (Lorenzen, 82'), Falkenburg (Duplan, 72')Kortsmit; Floranus, Marfelt, Dougall, Fischer; Chabot (Duarte, 76'), Mühren, Sanusi; Verhaar (Brogno, 71'), Ache (Volas, 79'), GoodwinMeijers, Beugelsdijk (ADO Den Haag), Floranus (Sparta Rotterdam)n.v.t.Manschot9.641 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)