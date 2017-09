Windsurfster Lilian de Geus baalt van zesde plek op WK: 'Een beetje teleurstellend'

DEN HAAG - Lilian de Geus heeft bij de WK in de olympische RS:X-klasse in Japan genoegen moeten nemen met een zesde plek. De 25-jarige Haagse windsurfster ging op dezelfde positie zaterdag de medalrace in, maar wist haar plaats met een vijfde plek in de afsluitende race niet meer te verbeteren.

Ze maakte nog kans op zilver en brons voor het ingaan van de medalrace. De Geus , die het lastig had gehad door de lichte wind, hoopte zich nog te kunnen verbeteren. Door een tegenvallende start begon ze in het midden van de vloot en lukte het haar niet meer om nog terug naar de kop te komen.'Ik baal hier wel een beetje van', keek ze op de medalrace terug. 'Ik had echt een slechte start en kwam niet goed weg. We hadden hier gewoon een toptienplek willen varen. Dus een zesde plek is dan wel een beetje teleurstellend.'De titels in Enoshima gingen bij naar China. Bij de mannen wist Bing Ye de Zwitser Mateo Sanz Lanz nipt voor te blijven. Bij de vrouwen voerde Peina Chen een geheel Chinees podium aan.Coach Jacco Koops had gemengde gevoelens over het optreden van de Nederlanders. 'We waren hiernaartoe gekomen om te winnen. Ik heb veel goede dingen gezien, maar ook dingen waar we nog aan kunnen werken.'