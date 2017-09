VVSB blijft na bekersucces kwakkelen in competitie

NOORDWIJKERHOUT - Zo voortvarend als het KNVB Bekertoernooi verloopt voor VVSB, zo moeizaam gaat het in de tweede divisie. Ook na vijf wedstrijden blijven de Noordwijkerhouters nog zonder overwinning. Op eigen veld werd zaterdagavond met 0-2 verloren van Kozakken Boys.

Daardoor is VVSB, dat in de 64ste minuut Mitchell Theuns kwijt raakte met een rode kaart, gezakt naar de zestiende plaats. De formatie van trainer Mark Schenning houdt met drie punten alleen TEC (2) en Jong Sparta Rotterdam (1) onder zich.Kozakken Boys vindt zichzelf na de zege op het in de beker tegen Telstar stuntende VVSB terug in het linkerrijtje. De brigade van Danny Buijs uit Werkendam staat nu achtste.0-1 Mahmut Sonmez (23'), 0-2 Ahmed el Azzouti (75')