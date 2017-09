Waarschuwing voor weggebruikers: Dichte mist

REGIO - Ga je zondagochtend de weg op? Wees dan beducht voor dichte mist. Daarvoor waarschuwen de ANWB en Weerplaza. Het zicht is soms minder dan 200 meter.

De waarschuwing geldt voor delen van onze regio, behalve vlak langs de kust. Vooral in het binnenland kan het zicht lokaal zelfs minder zijn dan 50 meter. Echt dichte mist komt vooral voor in de regio West-Friesland en Midden-Limburg.De mist is hardnekkig. Naar verwachting zullen de mistbanken pas in de loop van zondagochtend oplossen. Als de mist is verdwenen, wordt het goed nazomerweer : er staat weinig wind en flink wat zon. Het wordt zondagmiddag 17 tot 22 graden. In de nacht van zondag op maandag is er opnieuw kans op dichte mist.