Twee keer brandstichting in dezelfde straat in Leiden

De bergingsdeur is helemaal zwartgeblakerd (Foto: AS Media)

LEIDEN - Twee brandjes in Leiden-Noord in korte tijd: in de Antillenstraat werd zaterdagavond op een pleintje een matras in brand gestoken, en niet veel later moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een brand bij een berging in dezelfde straat.





Tot twee keer toe moest de brandweer in actie komen om het vuur te blussen.



De tweede brand ontstond tegen de buitendeur van een berging in de Antillenstraat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de berging zelf.Tot twee keer toe moest de brandweer in actie komen om het vuur te blussen. Unity FM , mediapartner van Omroep West, meldt dat het er sterk op lijkt dat beide branden zijn aangestoken.