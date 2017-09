Jonge lopers over de finish bij Vredesloop: 'Het was niet echt moeilijk'

DEN HAAG - In een zonovergoten Den Haag hebben honderden kinderen zondagochtend de Vredesloop gelopen. 'Het was niet echt moelijk voor mij. Wel voor mijn broertje', zegt een jongen die vol trots zijn medaille laat zien.

Een vriendje onderbreekt hem. Ook hij is trots. 'Ik heb het snelste gerend van ons drie. Ik heb 6,5 minuut gerend, zij 8 minuten.'Duizenden deelnemers doen zondag mee aan het hardloopevenement , dat onderdeel is van het Just Peace Festvial. Om 10.30 uur is de 5 kilometer Loop gestart en om 11.30 uur begint de 10 kilometer.De route gaat langs verschillende gebouwen en monumenten die iets met de vrede te maken hebben. Opbrengsten van de Vredesloop gaan naar Unicef.