Meerdere auto's betrokken bij dodelijk ongeval fietser Rijswijk

Foto: Regio 15

RIJSWIJK - Bij het ongeluk in Rijswijk waarbij zaterdagavond een 62-jarige fietser om het leven kwam waren volgens de politie meerdere auto's betrokken. Er zijn drie mannen van 18,19 en 45 jaar aangehouden.

De fietser werd geschept door een auto. Omstanders stapten direct uit om hulp te verlenen, maar al snel was duidelijk dat het slachtoffer was overleden aan zijn verwondingen.



De bestuurders van twee auto's die betrokken zijn geweest bij de aanrijding zijn aangehouden. Ook is de 45-jarige eigenaar van een van de auto's aangehouden. De toedracht van het dodelijk ongeluk is nog niet bekend. De politie neemt in het onderzoek mee of er sprake was van een straatrace.