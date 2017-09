Nagenieten Vredesloop: dochter schreeuwt moeder naar finish

DEN HAAG - Een dochter die haar moeder heel hard toejuicht, blije kinderen en een tevreden allerlaatste loper. De Vredesloop in Den Haag zorgde zondag voor veel mooie momenten. Geniet nog even na met de leukste foto's en video's.

Duizenden deelnemers deden zondag mee aan het hardloopevenement, dat onderdeel is van het Just Peace Festival. In een zonovergoten Den Haag renden honderden kinderen afstanden van 1 of 2,5 kilometer en even later was het tijd voor de 5 en 10 kilometer voor volwassenen.Jeroen van Aken won de 10 kilometer bij de mannen in een tijd van 32 minuten en 21 seconden. Priscilla (46) kwam als allerlaatste over de finish . Ze rende voor haar overleden broertje.De route ging langs verschillende gebouwen en monumenten die iets met de vrede te maken hebben. Opbrengsten van de Vredesloop gaan naar Unicef.[Tweethttps://twitter.com/garethrw/status/911871261629911041]