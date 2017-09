Priscilla loopt als allerlaatste Vredesloop uit: 'Voor mijn overleden broertje'

DEN HAAG - Vijf maanden lang had ze niet hardgelopen. Toch rende Priscilla (46) de Vredesloop in Den Haag zondag helemaal uit, als allerlaatste kwam ze over de finish. 'Ik heb het voor mijn overleden broertje gedaan.'

Van haar fysiotherapeut mocht Priscilla eigenlijk helemaal niet meerennen. Ze heeft namelijk een kunstknie nodig en slikt al jaren medicatie tegen de pijn. 'Hij weet niet dat ik nu loop', zegt Priscilla die door de confetti over de finish komt.'Als je vijf maanden niet hebt gelopen, weet je dat 10 kilometer een hele stap is. Maar ik ken mezelf en ik laat mezelf niet gek maken. Ik loop niet met de massa mee, ik loop gewoon mijn eigen loop.'Priscilla loopt mee voor de vrede, maar eigenlijk vooral voor haar broertje dat drie jaar geleden onverwacht overleed. 'Hij is ziek geboren en klaagde nooit. Ik heb bepaalde beperkingen, maar ik heb zoiets van: ik moet het beste uit leven halen dat er is. Ik heb het voor hem gedaan. Ik heb hem nooit horen klagen over pijn, dus dit is het minste wat ik kan doen.'Priscilla is één van de duizenden deelnemers die zondag hebben meegedaan aan de Vredesloop . Het hardloopevenement is onderdeel van het Just Peace Festival en werd dit jaar voor de vijfde keer gehouden.De route ging langs verschillende gebouwen en monumenten die iets met de vrede te maken hebben. Opbrengsten van de Vredesloop gaan naar Unicef.