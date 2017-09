Hockey: Pien van Nes schiet hdm langs Groningen, oorwassing HGC

HDM-speelster Pien van Nes haalt uit (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Door vier goals van Pien van Nes hebben de hockeydames van hdm voor de tweede keer dit seizoen drie punten bij kunnen schrijven. De Haagse ploeg was met 4-1 te sterk voor hekkensluiter Groningen, dat vorige week met 8-0 op de broek kreeg van koploper Den Bosch.

Van Nes was in het hoge noorden lekker op dreef en schoot voor de rust al twee keer raak. In het derde en laatste kwart tekende ze ook voor de laatste twee Haagse treffers, waarmee de winst definitief over de streep getrokken werd. De Haagse speelster bracht haar seizoenstotaal na drie wedstrijden met deze vier goals op zeven.



De mannen van HGC gingen hard onderuit tegen Bloemendaal, 7-2. Na amper twintig minuten stond het al 5-0 voor de thuisploeg. Ook de mannen van hdm incasseerden een nederlaag. In een spannend duel moesten zij hun meerderen erkennen in SCHC. De Haagse ploeg leek een punt te gaan pakken, maar verloor vlak voor tijd met 4-3.