Roken en ongezond eten op sportclubs nog altijd normaalste zaak van de wereld

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Sporten is gezond, maar dat betekent niet dat alles in en om een sportclub draait om gezondheid. Roken op de club is bijvoorbeeld nog steeds erg normaal, zo blijkt uit een enquête die door 133 mensen bij ons in de buurt werd ingevuld.

Meerdere sportbonden proberen al jaren de kantines in Nederland gezonder te maken. Dat blijkt voor een groot deel dus nog niet gelukt. Roken in de kantine is wel bijna verdwenen. Slechts vier mensen geven aan dat roken op hun club nog steeds mogelijk is.



Heel anders is dat langs de lijn; 71 mensen geven aan dat je daar altijd kan roken. 31 keer gaven mensen aan dat dit nooit mogelijk is en drie mensen vulden in dat roken langs het veld mag, behalve als je bij een wedstrijd van junioren aan het kijken bent.



Voetbalclubs scoren het slechtst



De voetbalclubs komen er het slechtst vanaf. Van de 31 mensen die aangaven dat er bij hun club nooit gerookt wordt, waren er maar 5 lid van een voetbalclub. Van de 74 die aangaven dat er wel gerookt werd, kwamen er 46 van het voetbal.



Het eten in sportkantines is vaak ook nog niet erg goed voor de gezondheid. Volgens 52 ondervraagden wordt op hun club helemaal geen gezond voedsel verkocht. Dat wil zeggen: geen salades, geen fruit en geen broodje gezond. In sommige gevallen geven mensen aan dat er geen gezond eten wordt verkocht, terwijl er wel een broodje gezond op het menu staat. 'Ik vind een broodje gezond niet gezond!', voegt een vrouw die de vragenlijst invulde toe.



Soep, smoothies en gezonde maaltijden



Volgens 71 mensen wordt er op hun club wel gezond eten verkocht. In 28 van die gevallen gaat het alleen om een broodje gezond. Zes mensen geven aan dat er salades worden verkocht, en volgens 35 mensen gaat er op hun club ook weleens fruit over de toonbank. In enkele andere gevallen worden ook soep, smoothies of gezonde maaltijden verkocht.