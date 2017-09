'Er is voor en na de wedstrijd alleen chips en snoep te koop'

DEN HAAG - Is jouw sportclub goed bezig met gezondheid? Veel mensen die een vragenlijst invulden over dit onderwerp, vinden van niet. 'Je moet eerst over een terras waar flink gerookt wordt, voordat je bij het clubhuis komt', reageert één van de deelnemers over zijn tennisclub.

Roken op de sportclub blijkt nog steeds zeer gebruikelijk: 71 mensen bij ons in de buurt die de vragenlijst invulden, zeggen dat bij hun club het roken langs de lijn nog altijd veel voorkomt. 'Het roken mag wat mij betreft worden verboden, met name tijdens het jeugdvoetbal', luidt een reactie.



Maar die mening deelt niet iedereen. Reacties als: 'Ik vind dat iedereen zelf mag bepalen of 'ie rookt of niet.' En: 'Ik ben zeer tevreden met het beleid van de club', zijn ook te lezen. Ook een pilsje na de wedstrijd moet volgens meerdere mensen gewoon kunnen. 'Het is van oudsher gebruikelijk dat na het voetbal de derde helft plaatsvindt onder het genot van een biertje! Prima!'



Te veel rook en drank



Toch overheersen de negatieve reacties. Te weinig gezond eten, te veel rook en te veel drank, zo is de mening van velen. 'Een gezond alternatief in de kantine is er niet echt', reageert een vrouw.



Een moeder van een kind dat lid is bij een hockeyclub is het vooral een doorn in het oog dat haar kind ongezond eten voorgeschoteld krijgt. 'Ik vind het erg slecht dat er alleen snoep en chips te koop is voor en na de wedstrijd. Juist dan hebben kinderen enorme trek.'