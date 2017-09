Quick boekt comfortabele zege, Westlandia en HBS gaan onderuit

DEN HAAG - Quick heeft in de derde divisie een comfortabele zege geboekt tegen Hercules. De Utrechters werden door de Haagse ploeg van Paul van der Zwaan met 5-2 verslagen. Westlandia en HBS gingen bij respectievelijk Jong Vitesse en EVV onderuit.

Op het eigen sportpark ging Quick voortvarend van start en zat het met een 3-1 voorsprong in de rust redelijk comfortabel in de kleedkamer. De Hagenaars profiteerden van het slappe en nonchalante spel van Hercules. In de tweede helft werd de marge vergroot naar uiteindelijk 5-2.In Gelderland kwam Westlandia na de theepauze op achterstand. Nadat Brandon Tichem en Jedsel Markes vlak voor de openingstreffer kansen op de 0-1 kregen, was het Julian Calor die de beloften van Vitesse op voorsprong schoot. Tien minuten voor tijd maakte hij er ook 2-0 van. In de slotminuten werd het met de 3-0 nog erger voor Westlandia.Ook HBS kwam pas na rust op achterstand. Zij bleven lang hoop houden op de gelijkmaker, maar het lukte de Hagenaars niet deze ook daadwerkelijk te maken.1-0 Van der Heiden, 2-0 Boshoff, 2-1 Belarbi, 3-1 Boshoff, 4-1 Hadui, 5-1 Nabil, 5-2 Belarbi1-0 Calor, 2-0 Calor, 3-0 Van Dijk1-0 Lemmens