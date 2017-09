'Schilderswijk en Transvaal omarmen Blended Festival'

DEN HAAG - De tweede editie van het gratis Blended Festival in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk heeft dit weekend zo'n twaalfduizend bezoekers getrokken. De belangrijkste publiekstrekker was de Amsterdamse rapper Dio, die samen optrad met R'n'B-zanger James Watss.

De organisatie mocht dit weekend niet klagen met het mooie nazomerweer. Zaterdag waren er vierduizend bezoekers afgekomen op het Oranjeplein in de Schilderswijk. Hier waren optredens te zien van onder meer Dakka Fantasia, Ashwin Jaydee, Reezy & Khomani en Jayh Jawson & Deuxperience band.Het dubbele aantal, achtduizend bezoekers, kwam zondag af op het Wijkpark Transvaal. Daar werden optredens verzorgd door onder meer Bartofso, God Full Effect. Het Blended Festival werd afgesloten met Dio + James Watss.Het Blended Festival verliep dit weekend zonder incidenten. Vorig jaar, toen het nog Haschiba Festival werd genoemd, waren er tijdens de eerste editie wel enkele opstootjes. Die vonden plaats in de avond. Daarom had de organisatie er voor gekozen om het festival dit weekend alleen in de middag te houden.Het Blended Festival kijkt daarom terug op een geslaagd weekend. Organisator Peter Boelhouwer: 'De buurt heeft het festival omarmd. Nu we hebben laten zien dat het zonder problemen is verlopen, kunnen we volgend jaar kijken naar verdere uitbreiding van het evenement.'