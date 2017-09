Mislukte overval op benzinestation Gouda

Foto: AS Media

GOUDA - In Gouda is het benzinestation op het Albert Plesmanplein in Gouda overvallen. Volgens de politie gaat het om een mislukte overval.

In de omgeving kon de politie vlak na de melding een verdachte aangehouden. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend.