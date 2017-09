15-jarige jongen belandt tijdens Veense kermis op intensive care

Veense kermis | Foto: Politie Kaag en Braassem

ROELOFARENDSVEEN - De Veense kermis in Roelofarendsveen is voor een 15-jarige jongen op de intensive care geëindigd. Door een combinatie van alcohol, soft- en harddrugs was hij geheel buiten westen geraakt.

De minderjarige moest korte tijd verblijven op de intensive care. Zijn situatie is volgens de politie Kaag en Braassem inmiddels stabiel. Het was niet het enige incident met overmatig drank- en drugsgebruik: een 16-jarige jongen werd met een alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis.



Hoewel de sfeer tijdens de Veense kermis over het algemeen goed was, had de politie toch de handen vol aan een behoorlijk aantal kleinere en wat meer urgente incidenten. Daarbij werden onder meer wildplassers op de bon gegooid en drugs in beslag genomen.