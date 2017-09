Twee aanhoudingen na dodelijk misdrijf in Leiden

Foto: Media TV

LEIDEN - In een portiekwoning in de Tomatenstraat in Leiden is een overleden persoon aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een misdrijf. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De politie is massaal uitgerukt en de recherche doet uitgebreid onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer en de aangehouden verdachten is nog niets bekend.



Later meer informatie.