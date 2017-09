West Wekker: Moord gepleegd in Leiden en motorrijder verongelukt

Foto: Media TV

DEN HAAG - Het was een weekend met veel ellende, waarin onder meer een moord werd gepleegd in Leiden en een motorrijder verongelukte op de A20. In de West Wekker praten we je bij over het laatste nieuws.

1. Twee aanhoudingen na moord in Leiden

In een portiekwoning aan de Tomatenstraat in Leiden is een overleden persoon gevonden. Volgens de politie is er sprake van een misdrijf. De politie heeft twee verdachten aangehouden.



2. Motorrijder verongelukt op A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel

Een 38-jarige motorrijder uit Dordrecht is gistermiddag op de A20 bij afrit Nieuwerkerk aan den IJssel om het leven gekomen. Vermoedelijk is hij bij de afrit uit de bocht gevlogen. Bij het ongeluk waren geen andere voortuigen betrokken.



3. Priscilla loopt als allerlaatste Vredesloop uit: 'Voor mijn overleden broertje'

Priscilla heeft een kunstknie nodig, maar ze wist gisteren - als allerlaatste - de Vredesloop uit te lopen. 'Ik heb het voor mijn overleden broertje gedaan', zei ze tegen Omroep West.



4. 'Schilderswijk en Transvaal omarmen Blended Festival'

De tweede editie van het gratis Blended Festival in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk heeft dit weekend zo'n twaalfduizend bezoekers getrokken. 'De buurt heeft het festival omarmd', aldus de organisatie die nadenkt over verdere uitbreiding van het evenement.



Weer

Deze dag start op veel plekken met mist, maar die trekt op en dan is er een mix van wolken en zon. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden.

