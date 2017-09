Zomerspektakel aan het Meer keert terug in 2018

ALPHEN AAN DEN RIJN - In juni 2018 keert het Zomerspektakel aan het Meer opnieuw terug bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Dat heeft de organisatie zondagavond bekendgemaakt.

Het evenement zal van vrijdag 1 juni tot en met zondag 3 juni plaatsvinden. Dit jaar duurde het Zomerspektakel vanwege Pinksteren vier dagen. 'Editie 2018 wordt weer opgezet zoals we ooit begonnen zijn, drie dagen feest voor jong en oud', aldus organisator Stanley de Looze.Op vrijdagavond probeert de organisatie grote namen op de line-up te krijgen en op zaterdag zijn er verschillende spellen voor kinderen en in de avond een vuurwerkshow. Zondag staat in het teken van 'Lazy Sunday'.