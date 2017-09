Grote problemen op A4 na ongelukken met zes auto's en een truck

DEN HAAG - Er zijn maandagochtend grote problemen op de A4 richting Amsterdam. Daar gebeurde rond 6.00 uur een ongeluk, waarbij zes auto's betrokken waren. Twee rijstroken werden ruim een uur afgesloten.

'Het verkeer stond zo goed als stil', vertelde ANWB-woordvoerder Dennis Mooij. Rond 6.20 uur stond er liefst twaalf kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Rijndijk. 'En dit liep snel op.'Verkeer moest rekening houden met twee uur vertraging. Om 7.00 uur werden de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven en loste de file langzaam op. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.Rond 8.30 uur ontstonden er nieuwe problemen op de A4. Toen werden drie rijstroken afgesloten tussen Delft en Rijswijk. Dit gebeurde na een ongeluk met een vrachtwagen.De afsluiting van de drie van de vier rijstroken zorgt voor een vertraging van een uur. "Het staat zo goed als stil. Je kunt het best omrijden via de A13", adviseert Mooij.