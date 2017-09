Nootdorpse cricketer (17) mag hopen op debuut in Oranje

NOOTDORP - Bas de Leede (17) uit Nootdorp mag zich opmaken voor zijn debuut in het Nederlands cricketelftal. De zoon van recordinternational Tim de Leede verblijft met Oranje momenteel vijf maanden in Afrika.

Oranje bivakkeert eerst negen dagen in Zimbabwe. Daarna zou het een aantal wedstrijden spelen in Kenia, maar vanwege de politieke situatie in dat land zijn die duels verplaatst naar Zuid-Afrika.Sinds zijn zesde zit Bas op cricket. Na met verschillende jeugdteams landskampioen te zijn geweest, speelt hij inmiddels al enkele jaren in het eerste elftal van Voorburg CC, dat landelijk in de hoofdklasse - het een-na-hoogste niveau - uitkomt.Zijn vader speelde een recordaantal van 236 wedstrijden in het Nederlands elftal. Daarin maakte Tim de Leede als batsman 4.761 runs en hij was als bowler goed voor 214 wickets. Daarmee heeft hij eveneens nationale records in handen.De Leede senior nam deel aan drie WK's (1996, 2003 en 2007) en werd met Voorburg CC in 2002 landskampioen. Ook bij die club brak hij records met 16.670 runs, 807 wickets en 266 catches.