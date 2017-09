Leren omgaan met pesten; praktijk van twee Sannes wil ervaring opdoen

DEN HAAG - Praktijk Med Lev maakt zich hard tegen pesten. De eigenaren Sanne Van Heese en Sanne Vermaas willen ervaring opdoen en geven daarom gratis workshops aan professionals.

De Week tegen het Pesten is net achter de rug. Die was vorige week. Maar het is een onderwerp dat altijd hoog op de agenda moet blijven staan. De praktijk geeft trainingen aan kinderen en jongeren om hen weerbaarder te maken. 'We geven hen zo een steuntje in de rug als het gaat om sociale vaardigheid, lichaamstaal en assertiviteit', zegt Sanne Vermaas.



Ze vervolgt: 'Pesten heeft impact op wie je bent en hoe je je voelt. Soms raakt het heel diep. Maar, of je nu jong of oud bent, je kunt leren om goed te reageren in lastige situaties, jezelf krachtiger te presenteren, je zelfverzekerder te voelen, je eigen mening te vormen en te uiten. Vaardigheden die helpen om pesten aan te pakken, maar ook in allerlei andere lastige situaties.'



Sanne en Sanne zoeken professionals om meer ervaring op te doen. Zij geven daarom gratis workshops weg. Ook ouders die moeite hebben met deze lastige situaties kunnen zich aanmelden. Wil je een workshop? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl