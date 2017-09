Tanja zoekt emoji's voor familie in Sri Lanka

Emoij poppetjes voor Sri Lanka

DEN HAAG - Tanja Ploum uit Den Haag heeft al zeven jaar een bijzondere relatie met een familie in Sri Lanka. Eens per jaar stuurt ze een pakket met spullen en kleding op naar het vissersdorpje. Nu zoekt ze iets heel anders voor het gezin. Ze wil namelijk een grote doos met emoji poppetjes opsturen.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Tanja heeft het gezin zeven jaaar geleden leren kennen tijdens een vakantie en heeft altijd contact gehouden. Het gezin woont in een vissersdorpje in Balapatiya en woont met negen personen in een huisje met twee kamers zonder deuren, een keuken in de buitenlucht en toilet in de bosjes.



De oudste zoon (vader is er niet meer) staat aan het hoofd van de familie. Hij heeft Engels geleerd dankzij een bijdrage van Tanja voor Engelse lessen. 'Dankzij het Engels zou hij in toekomst als gids zou kunnen werken wat aanzienlijk meer verdient dan vissen of kreeften vangen die voor habbekrats aan hotel verkocht worden', zergt Tanja.



Tanja stuurt elk jaar wel een pakket. 'Op die manier kan ik af en toe happy moments in hun erbarmelijke leven brengen. Zij weten natuurlijk niet beter, maar gezien de blijde reacties die ik steeds krijg, blijf ik zo vaak mogelijk met liefde pakketjes sturen', zegt Tanja.



Binnenkort gaat er weer een pakket met bruikbare items en speelgoed naar Sri Lanka. Ze zoekt emoji-poppetjes die je kunt sparen bij de Plus Supermarkt. 'Dit speelgoed is niet zo zwaar dus ideaal om op te sturen. De vijf kinderen zouden zeker weten al blij zijn om met emoji poppetjes te spelen en als het er veel zijn, kan ik misschien zelfs alle kinderen in het dorp blij maken', aldus Tanja.



Kun je Tanja helpen, graag! Kom ze brengen bij SuperDebby op Laan van 's Gravenmade 2 in Den Haag of stuur ze op naar Postbus 24025, 2490 AA Den Haag.