Grote verslagenheid bij atletiekclub AV Sparta over omgekomen fietser (62)

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Atletiekvereniging AV Sparta is in rouw na het overlijden van de 62-jarige Jeroen Buising, die zaterdagavond op de fiets werd aangereden door een auto op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. Hij was jarenlang lid van de Haagse club en trainde mee met de ochtendgroepen in het Zuiderpark en fungeerde ook als jurylid voor Sparta.





'Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het bericht dat Jeroen Buising gisteren bij een verkeersongeluk om het leven is gekomen', schrijft het bestuur van Sparta. 'Wij wensen de familieleden en vrienden van Jeroen heel veel sterkte toe!'De politie heeft drie personen aangehouden (18, 19 en 45 jaar) voor mogelijke betrokkenheid bij het ongeluk in Rijswijk. Er zouden meerdere auto's betrokken zijn geweest bij de aanrijding. De toedracht van het dodelijk ongeluk is nog niet bekend, maar volgens ooggetuigen was er sprake van een straatrace.