Gaslek in 's-Gravenzande door graafwerkzaamheden

De brandweer werd opgeroepen. (Foto: District8)

'S-GRAVENZANDE - Bij graafwerkzaamheden aan de Monsterseweg (N211) in 's-Gravenzande is maandagochtend een gasleiding geraakt. Daarom was de weg in beide richtingen tijdelijk afgesloten.







Het gaslek ontstond rond 10.00 uur. De brandweer werd opgeroepen en de weg werd afgesloten. Acht klanten zaten zonder gas. Rond 15.00 uur was het gaslek gedicht en werd de weg vrijgegeven.