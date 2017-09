N211 in 's-Gravenzande deels afgesloten vanwege gaslek

De brandweer werd opgeroepen. (Foto: District8)

'S-GRAVENZANDE - Bij graafwerkzaamheden aan de Monsterseweg (N211) in 's-Gravenzande is maandagochtend een gasleiding geraakt. Hierdoor is de weg in beide richtingen afgesloten.

Het gaslek ontstond rond 10.00 uur. De brandweer werd opgeroepen en de weg werd afgesloten.



Monteurs van netbeheerder Westland Infra zijn aanwezig om het lek te dichten. Het is niet bekend tot wanneer de weg dicht blijft.